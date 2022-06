NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Lebensmittelhersteller dürfte trotz der Lockdowns in China über ein auf vergleichbarer Basis starkes zweites Quartal berichten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das entsprechende Jahresziel der Franzosen habe Luft nach oben./gl/tih