NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von Danone in einem Ausblick auf die Berichtssaison auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Damit geht Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie besonders optimistisch in die Halbjahrszahlen der Franzosen am 27.Juli. Das erwartete solide Wachstum auf vergleichbarer Basis werde die Anleger beruhigen und die Schätzungen der Experten herausfordern, hieß es. Danone stehen auch auf der "Analyst Focus List" des Hauses und werden beim Kursziel von 70 Euro mit "Overweight" eingestuft./ag/gl