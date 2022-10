NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Telefonkonferenz des Managements beruhigend und von Zuversicht geprägt gewesen./edh/jha/