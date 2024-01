JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit aktuellen Trends in den entwickelten Endmärkten für Hersteller aus der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie. In Zeiten des Übergangs in ein Umfeld niedrigerer Inflation werde wohl intensiv darauf geschaut, ob eine Erholung mit einer fundamentalen Verbesserung einhergeht. Sie bevorzugt unter diesen Umständen Werte wie Danone oder Beiersdorf mit erkennbar guter Volumentendenz und hohen Margen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com