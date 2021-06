NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Danone vor Eckdaten zum ersten Halbjahr auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die laufende Erholung sei weiter intakt, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätze das organische Wachstum des Nahrungsmittelherstellers im zweiten Quartal auf 5 Prozent, was weitgehend den Konsensdaten von Visible Alpha entspreche. Dass ein 5-prozentiges Umsatzplus aus eigener Kraft erwartet werde, liege allerdings weniger an einer Beschleunigung des Wachstums als an der Vorjahresbasis./men/ck