NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Danone nach Halbjahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst John Ennis wertete diese in einer ersten Reaktion am Donnerstag als solide. Das Festhalten des Nahrungsmittelkonzerns an den Jahreszielen bedeute, dass sich an den Konsensschätzungen nicht viel ändern dürfte. Alles in allem sei die Nachrichtenlage kursstützend./bek/ajx