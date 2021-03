NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach der Absetzung von Konzernchef Emmanuel Faber auf "Underperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Ablösung Fabers durch den neuen Verwaltungsratschef Gilles Schnepp werde teuer für den Lebensmittelkonzern, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx