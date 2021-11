Aktie in diesem Artikel Deliveroo 3,48 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deliveroo von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 333 auf 392 Pence angehoben. Großbritannien bleibe bei Just Eat und Deliveroo im Fokus, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Beide Unternehmen wie auch Delivery Hero hätten ihr Angebot hier in den vergangenen zwölf Monaten deutlich ausgebaut. Die stärkste Dynamik zeige Deliveroo, die Just Eat nicht nur in London sondern auch Birmingham, Leeds und Manchester die Führungsrolle abgenommen hätten. Just Eat bleibe noch führend in ländlichen Gebieten. Bei Deliveroo sieht Diebel Überraschungsspielraum, bei Just Eat findet er die Bewertung nun attraktiv./ag