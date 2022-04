NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Rob Joyce attestierte dem Essenslieferanten am Donnerstag in einer ersten Reaktion einen positiven Quartalsbericht. Die avisierte Anpassung der Ziele nach Abschluss der Übernahme von Glovo dürfte gut ankommen./ag/ck