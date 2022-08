NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Delivery Hero nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72,50 Euro belassen. Die Aussagen zum dritten Quartal überträfen die Erwartungen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Essenslieferant habe sich zudem zuversichtlich gezeigt bezüglich der Profitabilität im kommenden Jahr./bek/jha/