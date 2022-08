NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Delivery Hero nach detaillierten Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Lieferdienstes, heruntergebrochen auf die einzelnen Segmente, lege nahe, dass die Ziele für die zweite Jahreshälfte gut untermauert seien, schrieb Analyst Rob Joyce in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Zahlungsmittelverbrauch ist seinen Schätzungen zufolge - ohne Akquisitionen und ohne externe Finanzierung - mit 0,5 Milliarden Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 stabil geblieben und hat den Angaben aus dem Zwischenbericht für die erste Jahreshälfte 2022 entsprochen./ck/ajx