Goldman Sachs Group Inc.

Delivery Hero Buy

09:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,60 Euro belassen. Analystin Lisa Yang verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf Pressespekulationen über Verkaufsgespräche für bestimmte Foodpanda-Geschäfte in Südostasien. Dies unterstreicht aus ihrer Sicht das große Potenzial des Essens-Lieferdienstes, Probleme aus eigener Kraft zu lösen und sich zu verbessern. Sollte es tatsächlich zum Verkauf kommen, dürfte ihre eigenen Erwartungen und die des Marktes an das Betriebsergebnis (Ebitda) und den Barmittelfluss deutlich steigern, so die Expertin./tav/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 19:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero