DAX geht nach US-Arbeitsmarktdaten tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Delivery Hero Aktie

24,97 EUR +0,82 EUR +3,40 %
FSE
Marktkap. 7,11 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

19:46 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
24,97 EUR 0,82 EUR 3,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der MDax-Konzern dürfte von neuen Richtlinien der Behörden in Dubai für Online-Essenslieferdienste profitieren, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Regeln dürften die Strategie von Konkurrent Meituan im Zaum halten./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
40,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,88 €		 Abst. Kursziel*:
62,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,19%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

19:46 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
29.08.25 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.25 Delivery Hero Buy UBS AG
