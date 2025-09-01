Delivery Hero Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der MDax-Konzern dürfte von neuen Richtlinien der Behörden in Dubai für Online-Essenslieferdienste profitieren, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Regeln dürften die Strategie von Konkurrent Meituan im Zaum halten./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Delivery Hero
|19:46
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.08.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.04.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.02.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|04.10.24
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG