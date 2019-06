NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach einer Erhöhung des Umsatzausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Geschäfte des Essenslieferdienstes liefen deutlich besser als geplant, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Ängste vieler Anleger vor Marktanteilsverlusten seien nicht angebracht./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 02:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / 02:28 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.