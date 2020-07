NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Die Begebung einer Wandelanleihe komme nicht überraschend, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Onlinelieferdienst behalte so die Herrschaft über seine aggressive Strategie./mf/mis