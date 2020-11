NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero nach einem Prüfungsbericht der südkoreanischen Kartellbehörde auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Dass der Essenslieferant für die geplante Übernahme des Konkurrenten Woowa sein Korea-Geschäft veräußern solle, sei letztlich eine positive Nachricht, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Schnellstudie. Die drei Unternehmen in Korea, mit denen Delivery Hero 2019 gegen Woowa angetreten war, seien zusammen kleiner als ein Viertel von Woowa. Die Neuigkeit nun bedeute, dass das Risiko der Ablehnung einer Fusion mit Woowa bisher nicht eingetreten sei./ck/la