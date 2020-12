NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Bei Delivery Hero gehe die Haltung der Marktteilnehmer dahin, dass der Lebensmittelhandel eine Möglichkeit zur Umsatzsteigerung bieten könne, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl