NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Nach der offiziellen Genehmigung der Woowa-Übernahme sollte der Essenslieferdienst diese bis März abgeschlossen haben, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl