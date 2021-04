NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Essenslieferant habe ein überdurchschnittlich gutes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie nicht anders zu erwarten, werde 2021 aber ein weiteres arbeitsreiches Jahr für das Unternehmen./edh/he