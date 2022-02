NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Kurs des Essenslieferdienstes - wie auch das ganze Branchenumfeld - stehe auf besonders wackeligen Beinen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz einer Bewertung am Tiefpunkt dürften sinkende Marktschätzungen für den Gewinn und den Bruttowarenwert die Aktie wahrscheinlich erneut unter Druck setzen./tih/mis