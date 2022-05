NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Essenslieferant verfüge über die nötigen Voraussetzungen, um sein stark abgezinstes Eigenkapital realistischerweise wieder auf ein Niveau zu bringen, das näher am fairen Wert liegt, und zwar innerhalb von Monaten, nicht Jahren, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx