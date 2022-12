NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das Bruttowarenvolumen (GMV) des Essenslieferanten. Für den Sektor bleibt er positiv gestimmt, Delivery Hero ist hier zudem seine erste Wahl./ajx/gl