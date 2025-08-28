Delivery Hero Aktie
Marktkap. 6,93 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Währungsgegenwind habe zu einer Senkung des Ausblicks geführt, schrieb Wolfgang Specht in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Geschäftszahlen. Dies sei enttäuschend. Wegen des starken Wachstums aus eigener Kraft und der niedrigen Bewertung behält er seine Kaufempfehlung bei, senkte aber seine Gewinnschätzungen für den Essenslieferdienst./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,22 €
|Abst. Kursziel*:
50,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,02%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
