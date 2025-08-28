DAX 24.040 +0,0%ESt50 5.397 +0,1%Top 10 Crypto 15,70 -1,3%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 95.109 -1,3%Euro 1,1671 -0,1%Öl 68,16 -0,2%Gold 3.411 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX fällt zum Start unter 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank
Top News
Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus Marvell-Aktie stürzt kräftig ab: Rekordumsatz reicht nicht, KI-Euphorie bleibt aus
EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
22,01 EUR -0,36 EUR -1,61 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,93 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Delivery Hero Buy

08:31 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
22,01 EUR -0,36 EUR -1,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Währungsgegenwind habe zu einer Senkung des Ausblicks geführt, schrieb Wolfgang Specht in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Geschäftszahlen. Dies sei enttäuschend. Wegen des starken Wachstums aus eigener Kraft und der niedrigen Bewertung behält er seine Kaufempfehlung bei, senkte aber seine Gewinnschätzungen für den Essenslieferdienst./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,22 €		 Abst. Kursziel*:
50,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,02%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

08:31 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Delivery Hero Buy UBS AG
08:01 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
28.08.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Fielmann AG

StockXperts Fielmann: Halbjahresbericht sorgt für Abwärtsdruck Fielmann: Halbjahresbericht sorgt für Abwärtsdruck
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX am Donnerstagmittag steigen
dpa-afx Fielmann-Aktien fallen nach Zahlen - Experte vorsichtig für US-Geschäft
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus
EQS Group EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresbericht 2025
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX steigt am Freitagmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der SDAX mittags
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: Fielmann Group AG: Half-year financial report 2025
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Fielmann Group grows sales +12% in HY1/2025, reaches profitability target, announces &#8220;Vision 2035&#8221; with &#8364;4bn sales goal for 2030
EQS Group EQS-News: Fielmann Group continues double digit sales and profitability growth, reaches Vision 2025 margin target in Q1/2025
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Fielmann Group preliminary financials for FY2024
EQS Group EQS-News: Fielmann Group appoints Chief Operating Officer Peter Lothes to Management Board
RSS Feed
Fielmann AG zu myNews hinzufügen