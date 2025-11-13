DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.346 -0,3%Top 10 Crypto 13,09 -2,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.364 -2,8%Euro 1,1630 -0,1%Öl 63,93 +1,3%Gold 4.174 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Rivian, VW im Fokus
Top News
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Delivery Hero Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
17,35 EUR -0,83 EUR -4,57 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,5 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Delivery Hero Buy

08:26 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
17,35 EUR -0,83 EUR -4,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen von Anlegern sollten nun geringer werden, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. So gebe es positive Trends in Asien. Zudem dürften sich die Aktienüberhang-Situation mit Blick auf Prosus und die Rechtsstreitigkeiten in Spanien im kommenden Jahr klären./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,42 €		 Abst. Kursziel*:
89,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
101,79%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

08:26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Delivery Hero Buy UBS AG
13.11.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
13.11.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

finanzen.net Ausblick bestätigt Delivery Hero-Aktie legt zu: Weiteres Umsatzwachstum erzielt Delivery Hero-Aktie legt zu: Weiteres Umsatzwachstum erzielt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero schwach - RBC sieht Gefahren für Profitabilität
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX letztendlich freundlich
dpa-afx ROUNDUP 2: Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag
dpa-afx ROUNDUP: Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts - Aktie legt zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
Dow Jones INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO: Wendepunkt beim GMV in Asien erreicht
EQS Group EQS-News: Delivery Hero reports Q3 GMV growth and efficiency gains, driven by AI and global tech platform
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Delivery Hero zu myNews hinzufügen