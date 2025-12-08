DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 11,96 +0,2%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.762 -0,1%Euro 1,1642 +0,0%Öl 62,43 -0,1%Gold 4.183 -0,2%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Delivery Hero Buy

08:11 Uhr
Delivery Hero Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Wolfgang Specht begründete das niedrigere Kursziel mit Investitionen des Essenslieferanten zur Sicherung von Marktanteilen. Diese zögen niedrigere Schätzungen nach sich, hieß es am Montagabend./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

