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WKN A2E4K4

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Symbol DLVHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Delivery Hero Buy

08:01 Uhr
Delivery Hero Buy
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Delivery Hero
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Er sei weiterhin zuversichtlich, dass gut geführte Lieferplattformen wie Delivery Hero das Marktwachstum überträfen, schrieb Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die kommenden Verbrauchergenerationen dürften den Komfort und die Liefergeschwindigkeit dieser Angebote zunehmend zu schätzen wissen, auch wenn ein wiedererstarkter Wettbewerb und regulatorische Herausforderungen die Entwicklung kurzfristig verlangsamen könnten./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,42 €		 Abst. Kursziel*:
88,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,53%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

08:01 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
27.03.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
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