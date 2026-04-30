Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,81 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe einen unerwartet guten Jahresstart hingelegt, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe es dem Unternehmen ermöglicht, die Messlatte für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im laufenden Jahr höher zu legen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,57 €
|Abst. Kursziel*:
50,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,11%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
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