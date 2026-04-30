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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Delivery Hero Buy

15:51 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe einen unerwartet guten Jahresstart hingelegt, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe es dem Unternehmen ermöglicht, die Messlatte für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im laufenden Jahr höher zu legen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,57 €		 Abst. Kursziel*:
50,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,11%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

15:51 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 Delivery Hero Buy UBS AG
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