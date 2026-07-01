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Symbol DLVHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Delivery Hero Buy

09:46 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero angesichts der Offerte des US-Fahrdienstvermittlers und Lieferdienstes Uber von 40,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl der US-Konzern dem Risiko kartellrechtlicher Maßnahmen ausgesetzt sei, würde er nicht ausschließen, dass Uber die Angebotsbedingungen verbessert, falls die Zustimmung der Aktionäre geringer als erwartet ausfallen sollte, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Denn die vollständige Übernahme von Delivery Hero in einem frühen Stadium würde eine schnelle Generierung der gewünschten Synergien ermöglichen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,08 €		 Abst. Kursziel*:
8,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,72%
Analyst Name:
Wolfgang Specht 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

09:46 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Delivery Hero Buy UBS AG
01.06.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
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