Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,32 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
AI Analyse
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Quartalsergebnisse des Essenslieferanten dürften auch im Uber-Hauptquartier für Champagnerlaune gesorgt haben, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Die Übernahmeofferte der Amerikaner sei inzwischen offiziell./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,29 €
|Abst. Kursziel*:
11,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,19%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|09:26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
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|Delivery Hero Neutral
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|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Merrill Lynch & Co., Inc.
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|27.08.26
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