HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero nach der Erhöhung der Umsatzziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aufstockung sei sehr deutlich - sogar die massivste seit dem Börsengang 2017, schrieb Analystin Sarah Simon in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Dabei komme zunächst nur ein geringer Anteil von Neuinvestments, die ihre größten Impulse erst im kommenden Jahr bringen dürften. Simon hält die Papiere des Essenslieferanten für klar unterbewertet./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



