Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Delivery Hero nach der Ankündigung einer Wandelanleihe über 1,5 Milliarden Euro auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Online-Essenslieferant verfüge mit Barmitteln von 2,8 Milliarden Euro per Ende des ersten Quartals bereits über eine sehr gut gefüllte Kriegskasse, schrieb Analystin Sarah Simon in einer ersten Reaktion am Dienstag. Sie nimmt nun an, dass Delivery verstärkt investieren wolle oder aber neue Zukauf-Chancen wittere oder womöglich beides plant./ck/fba

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 16:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.