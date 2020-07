Aktie in diesem Artikel Delivery Hero 99,22 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 86 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie von ihr erwartet, habe der Online-Essenslieferdienst seine Jahresziele trotz Covid-19 bedingter Ausgangssperren und Shutdowns in der MENA-Region (Naher Osten und Afrika) erneut angehoben, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch Delivery profitiere von starken strukturellen Wachstumstreibern, da Konsumenten zunehmend online statt per Telefon bestellten und die jüngeren Generationen weltweit weniger selber kochten. Zudem verwies sie auf die Expansion des Unternehmens nach Japan als weitere Wachstumschance./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 16:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.