Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts des vollzogenen Woowa-Kaufs auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen der Übernahme in Südkorea hätten sie beim Umsatz positiv überrascht, auf der Gewinnseite habe sie aber mehr erwartet, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management wolle nun kräftig investieren, der Markt für Essensauslieferungen in Vietnam biete eine gut realisierbare Chance./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 17:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.