Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Aktie bleibe zudem ihr "Top Pick" unter den Essenslieferdiensten, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Sowohl der Marktführer im Bereich Online-Essenslieferung als auch Konkurrent Deliveroo dürften weiterhin besser abschneiden als Just Eat mit seinem eher auf den Massenmarkt bezogenen Geschäftsmodell, präzisierte sie. Delivery Hero dürfte von der Lebenshaltungskostenkrise wegen seines geografischen Schwerpunkts weniger stark in Mitleidenschaft gezogen werden./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 17:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.