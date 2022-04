NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53,20 Euro belassen. Auf der Umsatzseite sei die Entwicklung sehr nah an den Erwartungen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gut sei aber die Entwicklung der Profitabilität in den asiatischen Märkten. Der Ausblick sei bestätigt worden./tih/ck