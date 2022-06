NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 34,00 auf 31,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Umfeld für Essenslieferanten bleibe schwierig und die Jahresziele seien gefährdet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Delivery Hero und Just Eat Takeaway stünden erheblichen Gewinnrisiken attraktive Bewertungen und Übernahmepotenzial gegenüber, begründete er sein neutrales Votum./ajx/ck