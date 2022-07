NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 31,20 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel rechnet in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie damit, dass Essenslieferdienste mit Liquiditätsrisiken umgehen können. Es sei aber unvermeidlich, dass die Kosten rasant steigen, was sich auf die Konsensschätzungen auswirken sollte. Er hält an seiner grundsätzlich negativen Einschätzung des Sektors fest. Übernahmen seien kurzfristig der einzige denkbare Kurstreiber./tih/ag