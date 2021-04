NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Resultate des Essenslieferdienstes entsprächen den bereits bekannten Eckdaten, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei umsatzseitig solide, während das operative Margenziel (Ebitda) knapp unter den Erwartungen liege./gl/ajx