NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe im Schlussquartal 2021 die Konsensschätzungen verfehlt, aber in einem intensiven Wettbewerbsumfeld seinen Marktanteil gesteigert und ehrgeizige langfristige Ziele für das Brutto-Warenvolumen ausgegeben, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht das Unternehmen auf einem guten Weg zur Gewinnschwelle und bevorzugt die Aktie weiterhin gegenüber der des Konkurrenten Just Eat Takeaway./gl/mis