LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero nach dem vorläufigen Geschäftsbericht von 69,50 auf 66,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst gehe in die richtige Richtung, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die zwar gesenkte Prognose für das Bruttowarenvolumen, aber den zugleich angehobenen Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebitda). Er sei nun optimistisch, auch wenn er seine Schätzungen für das restliche Jahr leicht gesenkt habe./ck/mf