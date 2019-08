NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 61 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mittelfristig dürfte der Essenslieferant etwas höhere Margen erzielen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2019 und 2020 blieben jedoch weitgehend unverändert./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / 14:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2019 / 14:25 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.