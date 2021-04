NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero vor einem Zwischenbericht zum ersten Quartal und einem Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 166 Euro belassen. Der Fokus am Markt richte sich auf die Investitionen in die asiatischen Märkte, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hier schienen die Konsensschätzungen niedrig zu sein. Er rechne vor allem mit höheren Ausgaben für die Lebensmittellogistik./bek/edh