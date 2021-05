NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Rückkehrpläne für den deutschen Markt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel hebt den Essenslieferanten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weiter als seinen Favoriten hervor. Deliveroo und Just Eat sieht er indes eher zurückhaltend./ag/bek