NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts des geplanten Wiedereinstiegs am deutschen Markt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Medienberichten zufolge ziehe es neben Uber und Delivery Hero auch den US-Essenslieferdienst Doordash nach Deutschland, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt werde dort offensichtlich umkämpft, für die einzelnen Player sei dies natürlich nicht von Vorteil./tih/gl