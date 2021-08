NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 212 Euro belassen. Bei den Ergebnissen der Essenslieferdienste für das zweite Quartal mahne die Entwicklung der Profitabilität zur Vorsicht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Übernahmeaktivitäten im Sektor dürften jedoch anhalten./mf