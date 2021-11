NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal von 158 auf 155 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Essenslieferdienst. Er berücksichtigte dabei dessen etwas höhere Investitionen in das Wachstum, etwa in die Geschäfte in Vietnam und Deutschland sowie den Aufbau von Dmart-Auslieferzentren./tih/he