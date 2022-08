NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die "starken Resultate zum zweiten Quartal" des Online-Essenslieferdienstes. Auch der Ausblick auf das laufende dritte Quartal sei stark und die Kommentare zur Profitabilität positiv. Er rechnet nun mit steigenden Schätzungen von Analysten zum Bruttowarenvolumen für 2022 und 2023./ck/la