NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach einer Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Call mit dem Management des Essenslieferanten habe positive Eindrücke hinterlassen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (Ebitda) für 2023./edh/he