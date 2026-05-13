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Marktkap. 2,29 Mrd. EUR

KGV 16,00 Div. Rendite 2,24%
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WKN A2GS5D

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Symbol DMPHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Dermapharm Buy

08:01 Uhr
Dermapharm Buy
Aktie in diesem Artikel
Dermapharm Holding SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm von 44 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie biete moderates Gewinnwachstum, aber starke Barmittelzuflüsse, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag im Resümee des soliden Quartalsberichts. Der anhaltende Schuldenabbau eröffne neue Übernahmechancen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

Zusammenfassung: Dermapharm Buy

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,85 €		 Abst. Kursziel*:
28,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,81%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dermapharm Holding SE

08:01 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
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