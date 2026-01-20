Deutsche Bank AG

Deutsche Börse Buy

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 291 auf 285 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Trotz des etwas niedrigeren Kursziels für die Aktien fand Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nur lobende Worte für den deutschen Börsenbetreiber. Nicht zuletzt dessen vergleichsweise niedrige Bewertung biete eine Gelegenheit zum Einstieg./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

