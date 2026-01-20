DAX 24.639 -0,3%ESt50 5.899 +0,1%MSCI World 4.470 +0,7%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.243 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1712 -0,1%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.850 +1,8%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 291 auf 285 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Trotz des etwas niedrigeren Kursziels für die Aktien fand Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nur lobende Worte für den deutschen Börsenbetreiber. Nicht zuletzt dessen vergleichsweise niedrige Bewertung biete eine Gelegenheit zum Einstieg./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
214,10 €		 Abst. Kursziel*:
33,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
210,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,52%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

11:16 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
06.01.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

